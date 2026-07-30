Мизулина: В реестр террористов внесен лично Дуров, а не Telegram
В перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга внесён лично Павел Дуров, а не мессенджер Telegram. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Она сообщила, что соответствующее разъяснение было дано непосредственно Росфинмониторингом. По её словам, в ведомстве указали, что «ограничения не распространяются на Telegram как на юридическое лицо».
«Перевожу на русский: покупать звёзды, подарки, премиум и другие цифровые штуки на платформе можно», - написала Мизулина в своём Telegram-канале.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что Telegram может быть полностью заблокирован до конца года, поэтому рекламодателям следует активнее перебираться на другие площадки.
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