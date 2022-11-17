СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с Роналду
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду, пишет The Sun.
Издание ссылается на инсайдера Нила Кастиса, который утверждает, что причиной такого решения стало резонансное интервью, которое португалец дал телеведущему Пирсу Моргану.
Кастис отметил, что контракт 37-летнего форварда истекает в конце сезона 2022/2023, однако руководство «манкунианцев» изучает возможности и последствия его досрочного расторжения.
Ранее Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что в «Манчестер Юнайтед» его предали и сделали из него «козла отпущения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также форвард считает, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг его не уважает, поэтому он не испытывает уважения в ответ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с Роналду
- Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику и оборудование
- Собчак извинилась перед Чемезовым
- В Польше не обнаружили следов падения второй ракеты
- Крымский мост вновь закроют для транспорта
- «Автодор» построит дорогу в Сочи в обход Адлера
- Нагиев рассказал, когда вернется в шоу «Голос»
- Японский премьер заявил о договоренности с Си Цзиньпином не допустить ядерной войны
- McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане
- Мишустин призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru