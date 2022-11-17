СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с Роналду

Издание ссылается на инсайдера Нила Кастиса, который утверждает, что причиной такого решения стало резонансное интервью, которое португалец дал телеведущему Пирсу Моргану.



Кастис отметил, что контракт 37-летнего форварда истекает в конце сезона 2022/2023, однако руководство «манкунианцев» изучает возможности и последствия его досрочного расторжения.

Ранее Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что в «Манчестер Юнайтед» его предали и сделали из него «козла отпущения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также форвард считает, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг его не уважает, поэтому он не испытывает уважения в ответ.