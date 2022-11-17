СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с Роналду

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду, пишет The Sun.

СМИ: Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду ушёл из клуба

Издание ссылается на инсайдера Нила Кастиса, который утверждает, что причиной такого решения стало резонансное интервью, которое португалец дал телеведущему Пирсу Моргану.

Кастис отметил, что контракт 37-летнего форварда истекает в конце сезона 2022/2023, однако руководство «манкунианцев» изучает возможности и последствия его досрочного расторжения.

Ранее Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что в «Манчестер Юнайтед» его предали и сделали из него «козла отпущения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также форвард считает, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг его не уважает, поэтому он не испытывает уважения в ответ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФутболФутболистКонтрактыМанчестер ЮнайтедКриштиану Роналду
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