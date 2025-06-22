ЦАХАЛ: Израиль одновременно атаковал военные цели в четырех районах Ирана

В заявлении указывается, что ВВС нанесли удары по ракетным установкам и беспилотным летательным аппаратам в четырёх районах одновременно — в Исфахане, Бушере, Ахвазе и впервые в районе Йезда.

В пресс-службе ЦАХАЛ также сообщили, что 30 истребителей израильских ВВС атаковали десятки военных объектов по всей территории Ирана, применив более 60 боеприпасов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана, нанеся в ночь на 22 июня удары по трём ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».