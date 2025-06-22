СМИ: Федеральную трассу Чита—Забайкальск перекрыли из-за мощного лесного пожара
Федеральную трассу Чита—Забайкальск перекрыли из-за сильного лесного пожара в районе поселка Атамановка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, для тушения пожара привлечены почти 200 человек, вертолет Ми-8, а также самолеты Ил-76 и Бе-200. Ситуацию осложняет сильный ветер. В результате огня уже уничтожены несколько домов в поселке, жители массово эвакуируются. Отмечается, что дым от пожара достиг Читы, которая находится примерно в 10 километрах.
Масштабный пожар вблизи Атамановки начался 20 июня. К вечеру 22 июня он перерос в верховой и начал распространяться в направлении населенного пункта.
Ранее в МЧС России сообщили, что лесной пожар в Забайкалье перешел на дачные участки около поселка Атамановка. В ведомстве уточнили, что огонь повредил три дачных дома и надворную постройку в СНТ «Сосновый», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru