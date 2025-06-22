Рубио: У США нет планов по проведению новых военных операций против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США нет планов по проведению новых военных операций против Ирана. Об этом Рубио рассказал в интервью телеканалу CBS.

Глава Пентагона заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана

Госсекретарь США сообщил, что на данный момент не планируется проведение военных операций против Ирана, за исключением случая, если власти страны решатся на провокации в виде атак на американцев или объекты интересов США. Это, по его словам, повлечет за собой серьезные последствия для Тегерана.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана, нанеся в ночь на 22 июня удары по трём ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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