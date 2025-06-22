Вэнс: США находятся в состоянии войны не с Ираном, а с его ядерной программой

«Я совершенно уверен, что мы существенно задержали разработку ими ядерного оружия, а это и было целью этой атаки», — сказал Вэнс в эфире NBC News.

Вэнс также отказался подтвердить со 100% уверенностью, что ядерные объекты Ирана полностью уничтожены.

Отвечая на вопрос об ответе США на возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива, Вэнс заявил, что этот шаг будет самоубийственным для Ирана.

«Вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить свою собственную экономику и вызвать сбои в мире, я думаю, это будет их решение. Но зачем им это делать? Я не думаю, что это имеет какой-либо смысл», — сказал он.

Ранее член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, напоминает НСН.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, заявил президент США Дональд Трамп, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».