СМИ: Иран прогнозирует войну длительностью от 2 до 6 месяцев

«Иран прогнозирует, что эта война продлится от 2 до 6 месяцев, и строил свои планы, исходя из этого сценария», - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Отмечается, что эта война будет продолжаться до полного уничтожения сионистского режима, и любое иностранное вмешательство только увеличит масштабы и интенсивность конфликта. Кроме того, вступление Америки в войну не помешает Ирану реализовать свои планы против сионистского режима, пишет Fars.

Также Fars утверждает, что за последние несколько дней, США эвакуировали свои базы в регионе, чтобы не было возможности ответного удара, если Иран нападет на эти пустые базы.

США и сионистский режим думали, что война закончится быстро, застав его врасплох в первые дни, но Иран взял инициативу в свои руки и нанес Израилю тяжелые и непоправимые удары, добавляет Fars.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана, нанеся в ночь на 22 июня удары по трём ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

