СМИ: Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду ушёл из клуба
Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» считают, что Криштиану Роналду должен покинуть клуб. Об этом пишет Manchester Evening News.
По информации источника, одноклубники португальца придерживаются мнения, что от него следует избавиться до закрытия январского трансферного окна.
Негатив игроков «МЮ» по отношению к Роналду в издании объясняют резонансным интервью, в котором нападающий обвинил руководство команды в предателдьстве и заявил, что не испытывает уважения к главному тренеру Эрику тен Хагу.
Ранее в Metro.co.uk заявили, что «Манчестер Юнайтед» намерен оштрафовать Криштиану Роналду на один млн фунтов стерлингов (порядка 1,14 млн евро) за критику команды в ходе интервью, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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