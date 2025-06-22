Медведев проиграл 45-й ракетке мира в финале турнира ATP в Галле

Встреча прошла 22 июня и завершилась со счётом 3:6, 6:7.

Эта победа стала для Бублика пятой на турнирах ATP. Примечательно, что ранее Медведев выиграл все шесть встреч с казахстанцем.

Сейчас россиянин занимает 11-е место в рейтинге ATP, Бублик — 45-й. На пути к финалу Бублик обыграл ещё одного российского теннисиста — Карена Хачанова.

Турнир в Галле проходит на травяных кортах и относится к категории ATP 500. Общий призовой фонд превышает €2,5 млн.

Ранее Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».