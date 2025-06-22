Медведев проиграл 45-й ракетке мира в финале турнира ATP в Галле
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил казахстанцу Александру Бублику в финале теннисного турнира ATP в немецком Галле.
Встреча прошла 22 июня и завершилась со счётом 3:6, 6:7.
Эта победа стала для Бублика пятой на турнирах ATP. Примечательно, что ранее Медведев выиграл все шесть встреч с казахстанцем.
Сейчас россиянин занимает 11-е место в рейтинге ATP, Бублик — 45-й. На пути к финалу Бублик обыграл ещё одного российского теннисиста — Карена Хачанова.
Турнир в Галле проходит на травяных кортах и относится к категории ATP 500. Общий призовой фонд превышает €2,5 млн.
Ранее Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru