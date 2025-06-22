Водолазное судно Red Zed 1 потеряло управление во время прохождения Суэцкого канала
Водолазное судно Red Zed 1 во время движения через Суэцкий канал потеряло управление, задело паромный комплекс и село на мель. Об этом сообщает служба администрации Суэцкого канала (SCA).
«У водолазного судна, шедшего по каналу, внезапно отказало рулевое управление, что привело к отклонению от маршрута», — говорится в сообщении.
Представители SCA уточнили, что благодаря действиям лоцманов удалось избежать серьёзного столкновения — никто не пострадал, а повреждения судна оказались незначительными. Пассажиров и сотрудников парома эвакуировали, при этом перевозка пассажиров между двумя берегами канала на паромной переправе не пострадала - паром, который был задет водолазным судном, был оперативно заменен другим.
На место, где судно село на мель, были направлены три буксира. После осмотра специалисты подтвердили, что корпус судна цел, и оно может продолжить путь после ремонта носовой части.
Red Zed 1 длиной 217 метров и шириной 43 метра следовало из Нидерландов в Судан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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