СМИ: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски договорился о переходе в «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает польский портал sport.interia.pl.
По данным издания, 33-летний польский футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с каталонским клубом, отказавшись от предложений британских «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также французского «Пари Сен-Жермен».
Отмечается, что текущий контракт Левандовского с «Баварией» истекает летом 2023 года, поэтому немецкий клуб может наложить вето на его переход.
Ранее нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по итогам сезона-2020/2021 стал обладателем «Золотой бутсы».
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