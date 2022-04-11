СМИ: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»

По данным издания, 33-летний польский футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с каталонским клубом, отказавшись от предложений британских «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также французского «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что текущий контракт Левандовского с «Баварией» истекает летом 2023 года, поэтому немецкий клуб может наложить вето на его переход.

Ранее нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по итогам сезона-2020/2021 стал обладателем «Золотой бутсы».

