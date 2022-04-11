СМИ: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски договорился о переходе в «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает польский портал sport.interia.pl.

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По данным издания, 33-летний польский футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с каталонским клубом, отказавшись от предложений британских «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также французского «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что текущий контракт Левандовского с «Баварией» истекает летом 2023 года, поэтому немецкий клуб может наложить вето на его переход.

Ранее нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по итогам сезона-2020/2021 стал обладателем «Золотой бутсы».

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ФОТО: РИА Новости
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