СМИ: Криштиану Роналду может перейти в «Барселону»

Выступающий за «Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

Роналду признали лучшим бомбардиром в истории

По информации издания, португалец недоволен положением английского клуба в АПЛ и ситуацией команде, а также «устал от него».

Отмечается, что агент Роналду Жорже Мендеш находится в хороших отношениях с руководством каталонского клуба и готов предложить ему 36-летнего форварда. Также в издании добавили, что главный тренер «Барселоны» заинтересован в приобретении Роналду.

Ранее Криштиану Роналду подвёл итоги года и заявил, что «недоволен результатами «Манчестер Юнайтед», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболМанчестер ЮнайтедБарселонаКриштиану Роналду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры