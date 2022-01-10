СМИ: Криштиану Роналду может перейти в «Барселону»
Выступающий за «Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации издания, португалец недоволен положением английского клуба в АПЛ и ситуацией команде, а также «устал от него».
Отмечается, что агент Роналду Жорже Мендеш находится в хороших отношениях с руководством каталонского клуба и готов предложить ему 36-летнего форварда. Также в издании добавили, что главный тренер «Барселоны» заинтересован в приобретении Роналду.
Ранее Криштиану Роналду подвёл итоги года и заявил, что «недоволен результатами «Манчестер Юнайтед», сообщает RT.
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