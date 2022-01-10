СМИ: Криштиану Роналду может перейти в «Барселону»

По информации издания, португалец недоволен положением английского клуба в АПЛ и ситуацией команде, а также «устал от него».

Отмечается, что агент Роналду Жорже Мендеш находится в хороших отношениях с руководством каталонского клуба и готов предложить ему 36-летнего форварда. Также в издании добавили, что главный тренер «Барселоны» заинтересован в приобретении Роналду.

Ранее Криштиану Роналду подвёл итоги года и заявил, что «недоволен результатами «Манчестер Юнайтед», сообщает RT.

