Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу»

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по итогам сезона-2020/2021 стал обладателем «Золотой бутсы», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Данная награда вручается лучшему бомбардиру в европейских национальных чемпионатах. В прошлом сезоне польский футболист в 29 матчах немецкой Бундеслиги забил 41 гол, также на его счету семь результативных передач.

Отметим, что Левандовски по количеству забитых мячей в сезоне-2020/2021 обошёл как Лионеля Месси (30 голов), так и Криштиану Роналду (29 голов).

Ранее Месси и Роналду не попали в список финалистов, претендующих на звание лучшего игрока сезона 2020/21 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге им был признан полузащитник лондонского ФК «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

