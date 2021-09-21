Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу»
Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по итогам сезона-2020/2021 стал обладателем «Золотой бутсы», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Данная награда вручается лучшему бомбардиру в европейских национальных чемпионатах. В прошлом сезоне польский футболист в 29 матчах немецкой Бундеслиги забил 41 гол, также на его счету семь результативных передач.
Отметим, что Левандовски по количеству забитых мячей в сезоне-2020/2021 обошёл как Лионеля Месси (30 голов), так и Криштиану Роналду (29 голов).
Ранее Месси и Роналду не попали в список финалистов, претендующих на звание лучшего игрока сезона 2020/21 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге им был признан полузащитник лондонского ФК «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.
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