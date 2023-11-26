СМИ: Легендарную гимнастику Елену Давыдову отстранили от работы в Канаде
Советскую гимнастику Елену Давыдову, которая является двукратной олимпийской чемпионкой, в Канаде отстранили от работы. Причины решения не называют, но отстранение временное, наложено с 24 ноября, сообщает «Советский спорт».
Ограничения действуют в период расследования Управления комиссара по целостности спорта (OSIC). Их снимут, когда завершат разбирательство. Другие подробности не сообщаются.
При этом Давыдова по-прежнему имеет право на деятельность в составе технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по женской спортивной гимнастике.
Давыдова на Олимпийских играх в Москве в 1980 году выиграла золото личного многоборья, а также одержала победу в составе сборной СССР. Спортсменка покинула Россию и переехала в Канаду более 30 лет назад.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по физкультуре и спорту Борис Пайкин призвал не третировать генерального секретаря Олимпийского комитета России Анастасию Давыдову за отъезд за границу. До этого средства массовой информации сообщили об эмиграции пятикратной чемпионки Олимпиады по синхронному плаванию. Утверждалось, что она не собирается возвращаться на родину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru