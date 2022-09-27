В Госдуме призвали не травить покинувшую РФ пятикратную чемпионку ОИ Давыдову
Депутат Госдумы, член комитета по физкультуре и спорту Борис Пайкин призвал не третировать генерального секретаря Олимпийского комитета России Анастасию Давыдову за отъезд за границу. До этого средства массовой информации сообщили об эмиграции пятикратной чемпионки Олимпиады по синхронному плаванию. Утверждалось, что она не собирается возвращаться на родину.
По словам Пайкина, сам по себе такой факт огорчает, однако не стоит разбрасываться ярлыками. Он напомнил, что Давыдова с честью защищала спортивные интересы РФ на международной арене, также подчеркнул, что отъезд за рубеж на постоянное жительство – индивидуальный выбор каждого гражданина.
«Травить уходящего человека в спину - не наш путь», - цитирует Пайкина пресс-служба ОКР. В Комитете сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Давыдовой.
Анастасия Давыдова закончила спортивные выступления в 2012 году, после чего была принята в президиум Федерации синхронного плавания России. В 2014 году в Москве открыли Олимпийский центр синхронного плавания её имени.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, отечественные спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады из-за санкций в связи с событиями на Украине, поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы сохранить спорт в стране.
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