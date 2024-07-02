Перед матчем за Суперкубок России выступят Dj Smash и Ольга Серябкина
Концертная программа запланирована на стадионе «Волгоград-Арена» перед матчем за Олимпбет-Суперкубок России по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий Российского футбольного союза.
За Суперкубок страны поборются действующий победитель чемпионата и кубка России петербургский «Зенит» и серебряный призер первенства «Краснодар». Матч состоится 13 июля, пишет RT.
Перед игрой на «Волгоград-Арене» выступят Dj Smash и Ольга Серябкина. При этом в номере-открытии будут участвовать группа RASA и 400 танцоров, которые устроят танцевальный флешмоб на поле с пиротехническим шоу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru