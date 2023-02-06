СМИ: Костомарову могут ампутировать часть ноги

Российский фигурист Роман Костомаров может лишиться части ноги из-за гангрены, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время медики проводят консультации.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счёт», - сказал источник.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с воспалением лёгких и был подключен к аппарату ИВЛ, сообщает НСН.

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Фото: telegram.org
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