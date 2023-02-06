СМИ: Костомарову могут ампутировать часть ноги

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время медики проводят консультации.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счёт», - сказал источник.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с воспалением лёгких и был подключен к аппарату ИВЛ, сообщает НСН.

