СМИ: Костомарову могут ампутировать часть ноги
Российский фигурист Роман Костомаров может лишиться части ноги из-за гангрены, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время медики проводят консультации.
«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счёт», - сказал источник.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с воспалением лёгких и был подключен к аппарату ИВЛ, сообщает НСН.
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