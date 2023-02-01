СМИ: Фигуристу Костомарову грозит ампутация пальцев на руках

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова начало улучшаться, но в ближайшее время ему могут ампутировать пальцы на руках и ногах. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на источник.

Тарасова сообщила о состоянии больного фигуриста Костомарова

Отмечается, что некоторое время назад у фигуриста началось отмирание конечностей. Кроме того, по информации издания, Костомаров находится в сознании, каждый день к нему приходит жена Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача.

Ранее, 10 января, стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Об улучшении состояния Костомарова 19 января сообщал «Матч ТВ». Указывалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияБолезнь
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