Тарасова сообщила о состоянии больного фигуриста Костомарова

Состояние чемпиона зимней олимпиады в танцах на льду Романа Костомарова, попавшего в больницу с пневмонией, имеет положительную динамику. Об этом сообщила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

При этом, несмотря на улучшение, всё ещё требуется подключение спортсмена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Тако уточнение Тарасова дала изданию «Спорт-Экспресс».