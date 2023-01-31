Тарасова сообщила о состоянии больного фигуриста Костомарова

Состояние чемпиона зимней олимпиады в танцах на льду Романа Костомарова, попавшего в больницу с пневмонией, имеет положительную динамику. Об этом сообщила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

При этом, несмотря на улучшение, всё ещё требуется подключение спортсмена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Тако уточнение Тарасова дала изданию «Спорт-Экспресс».

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Роману Костомарову 45 лет, он был госпитализирован в тяжелом состоянии 10 января. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», его перевели в реанимационное отделение клиники в Комунарке.

У фигуриста были диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония. При этом тесты на коронавирус и грипп дали отрицательный результат.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Татьяна ТарасоваБолезньФигуристы
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