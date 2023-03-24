СМИ: Костомарову ампутировали все пальцы левой руки
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию 2006 года Роману Костомарову удалили все пальцы на левой руке, сообщает РИА Новости на собственный источник.
Собеседник агентства отметил, что спортсмен «перенес операцию нормально».
Источник «Московского комсомольца» отметил, что ампутация была необходима для сохранения кисти, поскольку пальцы начали чернеть, сообщает НСН.
Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что Костомаров в сознании и готов сражаться за свою жизнь, сообщает RT.
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