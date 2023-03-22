СМИ сообщили о постепенном выздоровлении Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выздоравливает, но процесс восстановления протекает медленно, сообщил Sport24 со ссылкой на свои источники.

«У Романа идет медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет», - сказал источник.

На сегодняшний день спортсмен борется с полиорганной недостаточностью.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила удаление трахеостомы у Костомарова.

