«МК»: Костомарову ампутировали несколько пальцев левой руки

Операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть, передает «МК». По данным источника, в случае продолжения процесса спортсмену могут ампутировать всю левую кисть.

«Это может случиться в любое время», - пишет газета.

Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. СМИ сообщили, что олимпийскому чемпиону удалили несколько пальцев на руках и часть ноги.

Костомаров идет на поправку, но процесс выздоровления протекает медленно, отмечали источники издания Sport24, передает НСН.

