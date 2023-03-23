«МК»: Костомарову ампутировали несколько пальцев левой руки

Фигурист Роман Костомаров перенес ампутацию нескольких пальцев на левой руке. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Врач объяснила удаление трахеостомы у Костомарова

Операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть, передает «МК». По данным источника, в случае продолжения процесса спортсмену могут ампутировать всю левую кисть.

«Это может случиться в любое время», - пишет газета.

Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. СМИ сообщили, что олимпийскому чемпиону удалили несколько пальцев на руках и часть ноги.

Костомаров идет на поправку, но процесс выздоровления протекает медленно, отмечали источники издания Sport24, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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