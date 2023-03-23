«МК»: Костомарову ампутировали несколько пальцев левой руки
Фигурист Роман Костомаров перенес ампутацию нескольких пальцев на левой руке. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
Операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть, передает «МК». По данным источника, в случае продолжения процесса спортсмену могут ампутировать всю левую кисть.
«Это может случиться в любое время», - пишет газета.
Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. СМИ сообщили, что олимпийскому чемпиону удалили несколько пальцев на руках и часть ноги.
Костомаров идет на поправку, но процесс выздоровления протекает медленно, отмечали источники издания Sport24, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- «МК»: Костомарову ампутировали несколько пальцев левой руки
- Госдеп: Украина может попытаться вернуть территории не на поле боя
- Китай стал соавтором российской резолюции по «Северным потокам»
- СМИ: жители Бали пожаловались на заселенную российскими туристами «маленькую Москву»
- Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Ирана
- Генштаб ВСУ признал, что ошибочно сообщил о выводе войск РФ из Новой Каховки
- The Washington Post: перевес в живой силе и технике позволит России победить на Украине
- Блинкен: США пока не намерены убирать Кубу из списка стран - спонсоров террористов
- «Зенит» объяснил инцидент с выводом фанатов со стадиона «Фенербахче»
- Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru