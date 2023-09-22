СМИ: Кокорин впервые за пять лет забил в еврокубке
22 сентября 202302:02
Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Ариса» Александр Кокорин забил в ворота чешской «Спарты», сообщает РБК.
Это произошло в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Спортсмен реализовал пенальти на 11-й минуте встречи. Форвард забил впервые после возвращения в клуб.
Кроме того, этот мяч стал для Кокорина первым в еврокубках с 2018 года.
Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru