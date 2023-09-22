СМИ: Кокорин впервые за пять лет забил в еврокубке

Это произошло в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Спортсмен реализовал пенальти на 11-й минуте встречи. Форвард забил впервые после возвращения в клуб.

Кроме того, этот мяч стал для Кокорина первым в еврокубках с 2018 года.

Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

