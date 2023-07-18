От Кокорина отказались все итальянские клубы

Отмечается, что аутсайдерам Серии А и клубам Серии Б предлагали подписать контракт с форвардом, однако команды не пожелали выплачивать Кокорину высокое вознаграждение.

Предполагается, что Кокорин продолжит выступать в Турции, на Кипре или в Израиле, поскольку не собирается вернуться в Россию.

Ранее Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

