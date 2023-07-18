От Кокорина отказались все итальянские клубы
Футбольные клубы Италии из Серий А и Б не стали заключать контракт с 32-летним российским форвардом «Фиорентитны» Александром Кокориным, сообщило интернет-издание Sport24.
Отмечается, что аутсайдерам Серии А и клубам Серии Б предлагали подписать контракт с форвардом, однако команды не пожелали выплачивать Кокорину высокое вознаграждение.
Предполагается, что Кокорин продолжит выступать в Турции, на Кипре или в Израиле, поскольку не собирается вернуться в Россию.
Ранее Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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