От Кокорина отказались все итальянские клубы

Футбольные клубы Италии из Серий А и Б не стали заключать контракт с 32-летним российским форвардом «Фиорентитны» Александром Кокориным, сообщило интернет-издание Sport24.

Милонов позвал футболиста Кокорина в зону СВО

Отмечается, что аутсайдерам Серии А и клубам Серии Б предлагали подписать контракт с форвардом, однако команды не пожелали выплачивать Кокорину высокое вознаграждение.

Предполагается, что Кокорин продолжит выступать в Турции, на Кипре или в Израиле, поскольку не собирается вернуться в Россию.

Ранее Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Даничев//РИА Новости
ТЕГИ:ИталияФутболФутболистАлександр Кокорин

Горячие новости

Все новости

партнеры