Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды

Футбольный клуб «Арис» из города Лимасол на Кипре взял в аренду российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина. Как уточняется на сайте «Ариса», 32-летний форвард пока арендован на один сезон.

Кокорин в минувшем сезоне уже играл за кипрскую команду в статусе арендованного. На его счету 13 забитых голов в 27 матчах в чемпионате Кипра. Россиянин стал лучшим игроком сезона-2022/23.

В заявлении «Ариса» подчёркивается, что возвращение Кокорина стало возможным как благодаря настойчивости руководства клуба, так и стремлению самого футболиста. Как отмечет RT, ранее директор этого клуба Алексей Дозорцев говорил о непростой процедуре возвращения Кокорина.

Ранее Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина посидеть в тюрьме, так как это хорошая школа жизни, имея в виду личный опыт. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого депутат Госдумы Виталий Милонов позвал футболиста в зону боевых действий.

