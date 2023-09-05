Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды
Футбольный клуб «Арис» из города Лимасол на Кипре взял в аренду российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина. Как уточняется на сайте «Ариса», 32-летний форвард пока арендован на один сезон.
Кокорин в минувшем сезоне уже играл за кипрскую команду в статусе арендованного. На его счету 13 забитых голов в 27 матчах в чемпионате Кипра. Россиянин стал лучшим игроком сезона-2022/23.
В заявлении «Ариса» подчёркивается, что возвращение Кокорина стало возможным как благодаря настойчивости руководства клуба, так и стремлению самого футболиста. Как отмечет RT, ранее директор этого клуба Алексей Дозорцев говорил о непростой процедуре возвращения Кокорина.
Ранее Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина посидеть в тюрьме, так как это хорошая школа жизни, имея в виду личный опыт. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого депутат Госдумы Виталий Милонов позвал футболиста в зону боевых действий.
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