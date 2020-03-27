СМИ: Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»
Российский футболист Александр Кокорин может вскоре подписать контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что Кокорин по условиям возможного соглашения будет получать около 3 млн евро в год. Контракт может быть заключен на трехлетний период.
В настоящее время Кокорин выступает на правах аренды за футбольный клуб «Сочи». В текущем сезоне в команде «Сочи» 29-летний футболист провел 4 матча и забил три гола.
Ранее сообщалось, что Кокорин признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В РФ правительство сможет ограничивать цены на медикаменты в случае ЧС
- В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
- В Москве решение о продлении нерабочих дней примут в конце следующей недели
- Налог на проценты по вкладам более 1 млн рублей введут в РФ с 2021 года
- Определены причины взрыва в жилом доме Магнитогорска