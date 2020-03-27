СМИ: Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

Российский футболист Александр Кокорин может вскоре подписать контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».

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Отмечается, что Кокорин по условиям возможного соглашения будет получать около 3 млн евро в год. Контракт может быть заключен на трехлетний период.

В настоящее время Кокорин выступает на правах аренды за футбольный клуб «Сочи». В текущем сезоне в команде «Сочи» 29-летний футболист провел 4 матча и забил три гола.

Ранее сообщалось, что Кокорин признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге.

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ФОТО: Алексей Даничев//РИА Новости
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