Кокорин стал лучшим игроком марта премьер-лиги
Нападающий клуба «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге. Об этом объявила пресс-служба РПЛ. В этом месяце бывший форвард «Зенита» сыграл за сочинцев четыре встречи, в которых записал на свой счёт три гола, а также две результативные передачи.
Кокорин перешёл из петербургского клуба в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды, отмечает RT. Как стало известно изданию «Чемпионат», черноморский клуб намерен предложить Александру полноценный контракт после истечения аренды.
В таком исходе дела лично заинтересован владелец «Сочи» бизнесмен Борис Ротенберг. Контракт Кокорина с бело-голубыми действует до лета текущего года.
С октября 2018 по сентябрь 2019 года Кокорин находился под стражей в следственном изоляторе, а затем в колонии общего режима по приговору суда за драки в Москве. Вместе с ним были осуждены его младший брат, футболист Павел Мамаев и тренер Александр Протосовицкий.
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