Тарасов стал игроком «Рубина»

Напомним, в конце января клуб «Сочи» объявил об аренде футболиста, однако после этого агент Кокорина неоднократно заявлял о его нежелании переходить в другой клуб, подчёркивает Свободная пресса. В итоге Кокорин был переведён в состав «Зенита-2», с которым провел первый тренировочный сбор в Турции. А уже 13 февраля стало известно, что Александр Кокорин всё же переходит в «Сочи», отмечает RT.







