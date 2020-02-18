Тарасов стал игроком «Рубина»

18 февраля 202011:23

Казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. С таким заявлением выступила пресс-служба ФК, подчеркнув, что контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Рубин» после 19 туров чемпионата Российской премьер-лиги занимает 13-е место, подчёркивает RT.

ФК «Зенит» подтвердил переход Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом заявили в пресс-службе питерского клуба.

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Напомним, в конце января клуб «Сочи» объявил об аренде футболиста, однако после этого агент Кокорина неоднократно заявлял о его нежелании переходить в другой клуб, подчёркивает Свободная пресса. В итоге Кокорин был переведён в состав «Зенита-2», с которым провел первый тренировочный сбор в Турции. А уже 13 февраля стало известно, что Александр Кокорин всё же переходит в «Сочи», отмечает RT.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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