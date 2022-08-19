СМИ: Каземиро объявил партнёрам по «Реалу» о переходе в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Реала» Каземиро попрощался с партнёрами по мадридской команде, рассказав им о грядущем переходе в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на известного спортивного журналиста Фабрицио Романо.
По данным BBC, контракт с бразильцем согласован на четыре года, с опцией продления ещё на сезона. Зарплата Каземиро составит 60 млн евро, плюс ещё 10 млн евро будут предусмотрены в качестве бонусов.
Как сообщает The Athletic, в неделю бразилец будет зарабатывать 350 тысяч фунтов - это третья по размеру зарплата «Манчестер Юнайтед». Больше получают только голкипер Давид Де Хеа (375 тысяч) и Криштиану Роналду (480 тысяч).
Ранее Криштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед» заявив, что подобные сообщения являются ложью, а публикующие их СМИ просто пытаются привлечь внимание читателей.
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