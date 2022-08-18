Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме 1+1

Российский футболист подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме 1+1. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Таким образом, соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один год.

Ранее Дзюба выступала за петербургский «Зенит».

«Адана Демирспор» находится на первом месте чемпионата Турции по итогам двух туров сезона-2022/23.

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Фото: instagram.com/artem.dzyuba
ТЕГИ:ФутболАртем Дзюба
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