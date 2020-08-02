СМИ: Известна зарплата Кокорина в «Спартаке»

В СМИ появилась информация о доходах нападающего Александра Кокорина в московском «Спартаке». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Футбольный Биги».

Ежегодно Александр Кокорин будет зарабатывать по три миллиона евро. Также 29-летний спортсмен получит бонус в 2,5 миллиона евро – в качестве подъемных.