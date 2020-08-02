СМИ: Известна зарплата Кокорина в «Спартаке»
В СМИ появилась информация о доходах нападающего Александра Кокорина в московском «Спартаке». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Футбольный Биги».
Ежегодно Александр Кокорин будет зарабатывать по три миллиона евро. Также 29-летний спортсмен получит бонус в 2,5 миллиона евро – в качестве подъемных.
Он подписал контракт по схеме «3+1».
О переходе нападающего «Спартак» сообщил 2 августа. В клубе Кокорин играет на правах свободного агента.
Как рассказал НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили, у Кокорина был вариант перейти в «Локомотив» или в «Спартак». По его словам, в «Локомотиве» ему предложили 3 миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним, однако, он выбрал «Спартак», значит, предложили больше.
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