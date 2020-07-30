Эксперт оценил сумму контракта Кокорина со «Спартаком»

Как рассказал НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили, у Кокорина был вариант перейти в «Локомотив» или в «Спартак».

«В «Локомотиве» ему предложили 3 миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним. Но если он перейдет в «Спартак» – значит, ему предложили больше», - сказал он.

По словам эксперта, в «Спартаке» для него есть место нападающего и он сможет помочь команде.

