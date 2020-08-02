Кокорин стал форвардом столичного «Спартака»

Кокорин перешел в «Спартак» на условиях свободного агента и будет выступать за команду под девятым номером. Контракт подписан по схеме «3+1», сообщает Lenta.ru

Контракт Кокорина с петербургским «Зенитом» закончился 31 июля. В минувшем сезоне чемпионата России форвард сыграл в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, забив семь мячей.

Как рассказал НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили, у Кокорина был вариант перейти в «Локомотив» или в «Спартак». По его словам, в «Локомотиве» ему предложили 3 миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним, однако, он выбрал «Спартак», значит, предложили больше.