Кокорин стал форвардом столичного «Спартака»
О переходе нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак» клуб сообщил на своем сайте.
Известно, что «Спартак» заключил трехлетний контракт с 29-летним форвардом с возможностью пролонгации документа на один сезон, отмечает Газета.ru.
Кокорин перешел в «Спартак» на условиях свободного агента и будет выступать за команду под девятым номером. Контракт подписан по схеме «3+1», сообщает Lenta.ru
Контракт Кокорина с петербургским «Зенитом» закончился 31 июля. В минувшем сезоне чемпионата России форвард сыграл в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, забив семь мячей.
Как рассказал НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили, у Кокорина был вариант перейти в «Локомотив» или в «Спартак». По его словам, в «Локомотиве» ему предложили 3 миллиона евро, если Кокорин перейдет к ним, однако, он выбрал «Спартак», значит, предложили больше.
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