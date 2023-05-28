Месси обошел Роналду, установив новый рекорд по голам в топ-лигах

Нападающий превзошел достижение португальского форварда Криштиану Роналду. Месси отметился забитым мячом в матче против «Страсбура» (1:1). Гол стал для него 496-м в европейских чемпионатах.

На счету Роналду, выступающего за саудовский клуб «Аль-Наср», 495 мячей в 626 матчах пятерки сильнейших европейских первенств.

Ранее стало известно, что Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

