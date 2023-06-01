Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона

Аргентинский футболист Лионель Месси покинет французский «ПСЖ» по окончании сезона. Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гателье, его слова приводит RMC Sport.

Месси обошел Роналду, установив новый рекорд по голам в топ-лигах

Он назвал Месси лучшим игроком в истории футбола, и назвал честью его тренировать. Гателье заявил, что матч с «Клермоном» будет для Месси в футболке французского клуба.

Матч против «Клермона» пройдет второго июня на «Парк де Пренс».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ФутболЛионель Месси

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