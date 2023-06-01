Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона
1 июня 202314:42
Аргентинский футболист Лионель Месси покинет французский «ПСЖ» по окончании сезона. Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гателье, его слова приводит RMC Sport.
Он назвал Месси лучшим игроком в истории футбола, и назвал честью его тренировать. Гателье заявил, что матч с «Клермоном» будет для Месси в футболке французского клуба.
Матч против «Клермона» пройдет второго июня на «Парк де Пренс».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru