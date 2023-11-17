СМИ: Играющий в НХЛ Малкин задолжал налоговой в РФ более полумиллиона рублей

Источник канала напомнил, что в России у хоккеиста есть рекламная фирма, а также зарегистрированный в Магнитогорске бренд одежды G71 Geno.

Уточняется, что размер неоплаченной задолженности Малкина — около 579 тысяч рублей.

Ранее налоговики арестовали счета музыканта Аркадия Укупника из-за задолженности в 42 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

