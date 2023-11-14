СМИ: Судебные приставы разыскивают Никиту Преснякова из-за долгов
Российские судебные приставы разыскивают музыканта Никиту Преснякова и его жену из-за долгов, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, у внука певицы Аллы Пугачёвой, который живёт в США, есть в России фирма «Нико спорт», которая занимается установкой уличных тренажёров, её выручка в 2022 году составила 10,5 млн рублей.
Уточняется, что руководит «Нико спорт» 26-летняя жена Преснякова Алёна, задолжавшая Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ 80 тысяч рублей.
Кроме того, к судебным приставам обратилась ГИБДД - оформленная на компанию машина набрала дорожных штрафов, однако их никто не оплачивает. Сумма задолженности составляет почти 60 тысяч рублей.
Ранее Никита Пресняков решил сменить сценическое имя, теперь он выступает под псевдонимом Nick Pres, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru