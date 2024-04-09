СМИ: ИГ пригрозило терактом на одном из матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

По данным изданий, группировка опубликовала изображение с вооруженным человеком, названиями стадионов, на которых запланированы игры на этой неделе, и надписью «Убить их всех».

Во вторник в рамках Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдет матч между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Кроме того, на арене «Эмирейтс» в Лондоне сыграют местный «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». В среду, 10 апреля, на мадридском стадионе «Метрополитано» встретятся «Атлетико» и дортмундская «Боруссия», а на парижском «Парк де Пренс» пройдет матч «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны».

