СМИ: ИГ пригрозило терактом на одном из матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) угрожает совершить теракт на одном из первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщают испанские Diario AS и Marca.
По данным изданий, группировка опубликовала изображение с вооруженным человеком, названиями стадионов, на которых запланированы игры на этой неделе, и надписью «Убить их всех».
Во вторник в рамках Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдет матч между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Кроме того, на арене «Эмирейтс» в Лондоне сыграют местный «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». В среду, 10 апреля, на мадридском стадионе «Метрополитано» встретятся «Атлетико» и дортмундская «Боруссия», а на парижском «Парк де Пренс» пройдет матч «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru