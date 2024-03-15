«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/2024 встретится с действующим победителем турнира «Манчестер Сити».

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Согласно результатам жеребьёвки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, вторую пару четвертьфиналистов составили лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

Победителей этих матчей встретятся в первом полуфинале.

Также в 1/4 финала встретятся «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона», а мадридский «Атлетико» сыграет с дортмундской «Боруссией». Победители в данных парах попадут во второй полуфинал.

Ранее Европейский союз признал незаконными действия УЕФА и ФИФА, которые запретили создание Суперлиги. Данный турнир продвигают ряд топовых футбольных клубов, в том числе «Барселона», «Реал» и «Ювентус», в качестве альтернативы Лиге чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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