«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/2024 встретится с действующим победителем турнира «Манчестер Сити».
Согласно результатам жеребьёвки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, вторую пару четвертьфиналистов составили лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».
Победителей этих матчей встретятся в первом полуфинале.
Также в 1/4 финала встретятся «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона», а мадридский «Атлетико» сыграет с дортмундской «Боруссией». Победители в данных парах попадут во второй полуфинал.
Ранее Европейский союз признал незаконными действия УЕФА и ФИФА, которые запретили создание Суперлиги. Данный турнир продвигают ряд топовых футбольных клубов, в том числе «Барселона», «Реал» и «Ювентус», в качестве альтернативы Лиге чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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