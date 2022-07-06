СМИ: хоккеистов Капризова и Карнаухова подозревают в покупке военных билетов

По данным телеканала, спортсмены могут быть связаны с делом арестованного в Уфе экс-полицейского Фарита Самигуллина, который, по версии следствия, готовил для футболистов «Уфы» и хоккеистов «Салавата Юлаева» военные билеты.

При этом выступающий за ЦСКА Карнаухов никогда не играл за уфимский клуб, а игрок «Миннесоты Уайлд» Капризов выступал за «Салават» в сезоне-2016/2017. Также источник утверждает, что Капризов находится в розыске.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, его подозревают в уклонении от службы в армии.

