СМИ: хоккеистов Капризова и Карнаухова подозревают в покупке военных билетов
Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным телеканала, спортсмены могут быть связаны с делом арестованного в Уфе экс-полицейского Фарита Самигуллина, который, по версии следствия, готовил для футболистов «Уфы» и хоккеистов «Салавата Юлаева» военные билеты.
При этом выступающий за ЦСКА Карнаухов никогда не играл за уфимский клуб, а игрок «Миннесоты Уайлд» Капризов выступал за «Салават» в сезоне-2016/2017. Также источник утверждает, что Капризов находится в розыске.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, его подозревают в уклонении от службы в армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru