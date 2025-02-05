Гашек назвал истинную причину отстранения хоккейных сборных России и Белоруссии

Озвученная Международной федерацией хоккея (IIHF) официальная причина отстранения сборных России и Белоруссии от турниров, связанная якобы с отсутствием гарантий безопасности, является ложью. Об этом в своих соцсетях заявил олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, голкипер Доминик Гашек.

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По его словам, представители федерации предпочли такую формулировку, «чтобы Россия не могла подать на них в суд».

«IIHF, хватит врать! Есть только одна причина... Участие российских хоккеистов в соревнованиях стали бы огромной рекламой российской спецоперации! А этого мы допустить не можем!» - заключил Гашек.

Ранее IIHF приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в следующем году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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