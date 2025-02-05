Гашек назвал истинную причину отстранения хоккейных сборных России и Белоруссии
Озвученная Международной федерацией хоккея (IIHF) официальная причина отстранения сборных России и Белоруссии от турниров, связанная якобы с отсутствием гарантий безопасности, является ложью. Об этом в своих соцсетях заявил олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, голкипер Доминик Гашек.
По его словам, представители федерации предпочли такую формулировку, «чтобы Россия не могла подать на них в суд».
«IIHF, хватит врать! Есть только одна причина... Участие российских хоккеистов в соревнованиях стали бы огромной рекламой российской спецоперации! А этого мы допустить не можем!» - заключил Гашек.
Ранее IIHF приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в следующем году, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Финляндии Стубб назвал внешнюю политику США вызовом для Европы
- Более 30 автомобилей сгорели в Люберцах
- Т-банк приобрел здание Центрального телеграфа
- Президент Аргентины Милей распорядился о выходе страны из ВОЗ
- Создатель «Назад в будущее» послал «к черту» требующих продолжения фанатов
- Вооруженные силы ФРГ готовы к военной миссии в Гренландии
- Teliodora откроет серию февральских концертов «Джаза на воде»
- MTV перевыпустит акустический концерт Эрика Клэптона «Unplugged»
- Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов
- Депутат Тумусов: Запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru