СМИ: Головин продлил контракт с ФК «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин и футбольный клуб «Монако» решили продолжить сотрудничество, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник издания утверждает, что контракт с россиянином, который истекал летом 2024 года, был продлён конца сезона-2025/2026, при этом из него исчез пункт о фиксированной сумме отступных.

Головин стал игроком «Монако» в 2018 году. За команду он сыграл 166 матчей во всех турнирах, забив 23 гола и сделав 32 голевых передачи.

Ранее российский тренер Александр Кержаков официально возглавил кипрский клуб «Кармиотисса», сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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