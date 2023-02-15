Гол Головина стал лучшим за январь в чемпионате Франции

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Монегаски занимают сейчас 3-ю строчку в турнирной таблице лиги 1 с 47-ю очками.

28 января Головин, выступающий за «Монако», и его коллега из «Марселя», украинец Руслан Малиновский обнялись после встречи их клубов в очередном туре первенства Франции. Момент товарищеского приветствия после финального свистка попал в видеотрансляцию. После этого украинские журналисты и болельщики обрушились с критикой в адрес Малиновского, они посчитали его поведение «странным и оскорбительным» на фоне военной операции, которую российские власти проводят на Украине с 24 февраля 2022 года.

