Гол Головина стал лучшим за январь в чемпионате Франции

Мяч полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура лиги 1 с «Брестом» признан лучшим голом января в чемпионате Франции. Об этом сообщила пресс-служба монегасков.

На 54-й минуте встречи россиянин обыграл соперника, после чего пробил в «девятку» из-за пределов штрафной площади. Этот гол стал единственным в матче и принес победу «Монако» - 1:0.

Украина негодует после объятий своего футболиста с Головиным во Франции

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Монегаски занимают сейчас 3-ю строчку в турнирной таблице лиги 1 с 47-ю очками.

28 января Головин, выступающий за «Монако», и его коллега из «Марселя», украинец Руслан Малиновский обнялись после встречи их клубов в очередном туре первенства Франции. Момент товарищеского приветствия после финального свистка попал в видеотрансляцию. После этого украинские журналисты и болельщики обрушились с критикой в адрес Малиновского, они посчитали его поведение «странным и оскорбительным» на фоне военной операции, которую российские власти проводят на Украине с 24 февраля 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФранцияФутболисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры