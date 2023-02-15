Гол Головина стал лучшим за январь в чемпионате Франции
Мяч полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 17-го тура лиги 1 с «Брестом» признан лучшим голом января в чемпионате Франции. Об этом сообщила пресс-служба монегасков.
На 54-й минуте встречи россиянин обыграл соперника, после чего пробил в «девятку» из-за пределов штрафной площади. Этот гол стал единственным в матче и принес победу «Монако» - 1:0.
26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Монегаски занимают сейчас 3-ю строчку в турнирной таблице лиги 1 с 47-ю очками.
28 января Головин, выступающий за «Монако», и его коллега из «Марселя», украинец Руслан Малиновский обнялись после встречи их клубов в очередном туре первенства Франции. Момент товарищеского приветствия после финального свистка попал в видеотрансляцию. После этого украинские журналисты и болельщики обрушились с критикой в адрес Малиновского, они посчитали его поведение «странным и оскорбительным» на фоне военной операции, которую российские власти проводят на Украине с 24 февраля 2022 года.
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