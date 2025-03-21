СМИ: Голкипер Сафонов женился во второй раз

Российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов женился во второй раз. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По данным СМИ, голкипер и его девушка Марина Кондратюк расписались несколько недель назад в консульстве РФ в Париже.

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«Свадьба проходила в узком кругу — по предварительной информации, собрать гостей они планируют в Краснодаре после того, как Матвей сможет прилететь в Россию», - пишет Sport Baza.

Как напомнило издание, спортсмен и его избранница познакомились, когда Сафонов играл за «Краснодар». Возлюбленная вратаря работала стюардессой, летала с командой и посещала игры. Пара начала отношения после развода Сафонова с первой женой Анастасией.

Ранее экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.

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ФОТО: www.psg.fr
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