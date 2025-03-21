СМИ: Голкипер Сафонов женился во второй раз

«Свадьба проходила в узком кругу — по предварительной информации, собрать гостей они планируют в Краснодаре после того, как Матвей сможет прилететь в Россию», - пишет Sport Baza.

Как напомнило издание, спортсмен и его избранница познакомились, когда Сафонов играл за «Краснодар». Возлюбленная вратаря работала стюардессой, летала с командой и посещала игры. Пара начала отношения после развода Сафонова с первой женой Анастасией.

Ранее экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.

