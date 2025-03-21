СМИ: Голкипер Сафонов женился во второй раз
Российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов женился во второй раз. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.
По данным СМИ, голкипер и его девушка Марина Кондратюк расписались несколько недель назад в консульстве РФ в Париже.
«Свадьба проходила в узком кругу — по предварительной информации, собрать гостей они планируют в Краснодаре после того, как Матвей сможет прилететь в Россию», - пишет Sport Baza.
Как напомнило издание, спортсмен и его избранница познакомились, когда Сафонов играл за «Краснодар». Возлюбленная вратаря работала стюардессой, летала с командой и посещала игры. Пара начала отношения после развода Сафонова с первой женой Анастасией.
Ранее экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 21% годовых
- Песков: Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики
- Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины действует
- Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины продолжает действовать
- Песков обвинил Украину во взрыве на газоизмерительной станции в Судже
- СМИ: Голкипер Сафонов женился во второй раз
- В столичных школах и колледжах искусств начались дни открытых дверей
- На «Госуслугах» запустили новые меры родительского контроля
- В России начались съемки фильма «Ваня» с Юрой Борисовым и его женой
- СКР: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru