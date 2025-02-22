Экс-голкипер «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке Шкатовой

Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев женился в третий раз, его избранницей стала гимнастка Ангелина Шкатова. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

Малафеев опубликовал фото из загса Санкт-Петербурга с подписью «21.02.2025».

Бывшему голкиперу 45 лет, он четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, был бронзовым призером футбольного чемпионата Европы 2008 года. У спортсмена есть трое детей от двух предыдущих браков. Ангелине Шкатовой 24 года, девушка - серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

Ранее стало известно, что гимнастка, серебряный призер Игр в Токио Дина Аверина выйдет замуж за фигуриста, олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева.

