Экс-голкипер «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке Шкатовой
Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев женился в третий раз, его избранницей стала гимнастка Ангелина Шкатова. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.
Малафеев опубликовал фото из загса Санкт-Петербурга с подписью «21.02.2025».
Бывшему голкиперу 45 лет, он четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, был бронзовым призером футбольного чемпионата Европы 2008 года. У спортсмена есть трое детей от двух предыдущих браков. Ангелине Шкатовой 24 года, девушка - серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.
Ранее стало известно, что гимнастка, серебряный призер Игр в Токио Дина Аверина выйдет замуж за фигуриста, олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева.
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