СМИ: Сафонов не приедет на сбор российской сборной из-за долга по алиментам

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов не сможет приехать на октябрьский сбор российской национальной команды из-за его долга по алиментам. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Матвей Сафонов заявил, что во Франции скучает по борщу

Спортсмена включили в расширенный состав сборной РФ на тренировочный сбор, который стартует 7 октября в подмосковном Новогорске. При этом ранее суд обязал голкипера выплатить его бывшей супруге 60 млн рублей, которые Сафонов задолжал по алиментам.

Вердикт вступил в законную силу, и из-за долга футболисту могут запретить выезд из страны, если он приедет в Москву.

«При этом, по словам источников, сам Сафонов очень хочет приехать на сбор российской команды, однако его адвокаты считают такую поездку рискованной. По крайней мере до того момента, когда начнется кассация и ограничения опять будут сняты», — отмечает Baza.

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ФОТО: РИА Новости
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