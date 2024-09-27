СМИ: Сафонов не приедет на сбор российской сборной из-за долга по алиментам

Спортсмена включили в расширенный состав сборной РФ на тренировочный сбор, который стартует 7 октября в подмосковном Новогорске. При этом ранее суд обязал голкипера выплатить его бывшей супруге 60 млн рублей, которые Сафонов задолжал по алиментам.

Вердикт вступил в законную силу, и из-за долга футболисту могут запретить выезд из страны, если он приедет в Москву.

«При этом, по словам источников, сам Сафонов очень хочет приехать на сбор российской команды, однако его адвокаты считают такую поездку рискованной. По крайней мере до того момента, когда начнется кассация и ограничения опять будут сняты», — отмечает Baza.

