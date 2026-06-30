СМИ: Главный тренер футбольной сборной Нидерландов уйдет в отставку

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Роналд Куман покинет свой пост после проигрыша команды в 1/16 финала чемпионата мира. Об этом сообщает портал The Touchline.

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Ранее нидерландская сборная проиграла команде Марокко в 1/16 мундиаля, уступив в серии послематчевых пенальти со счетом 2:3.

Роналду Куману 59 лет, он занимал должность главного тренера сборной с 2023 года. До этого он возглавлял команду Нидерландов в 2018-2020 годах.

Между тем главный тренер футбольной сборной Южной Кореи Хон Мен Бо подал в отставку после того, как команда не смогла выйти в плей-офф мирового первенства.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболТренерОтставкаНидерланды

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