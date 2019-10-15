СМИ: Глава РУСАДА признал подмену допинг-проб ради чиновников от спорта
Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, предположительно, признал факт подмены допинг-проб в московской лаборатории. По информации издания The New York Times, он рассказал об этом на конференции в Колорадо.
Утверждается, что Ганус заявил о замене результатов более тысячи допинг-проб в базе данных московской лаборатории при передаче Всемирному антидопинговому агентству. По данным NYT, подмена была осуществлена с целью защитить репутацию тех известных спортсменов, которые сейчас занимают высокие государственные посты, отмечает RT.
Передача базы данных московской лаборатории было главным аргументом в решении ВАДА о восстановлении прав РУСАДА в конце 2018 года.
В течение двух предстоящих недель ВАДА должно решить, стоит ли применять к России более серьёзные санкции, чем ныне действующие.
Ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала, что Московская антидопинговая лаборатория, из-за которой ВАДА может лишить Россию участия в Олимпиаде-2020, не имеет к РУСАДА никакого отношения.
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