СМИ: Глава РУСАДА признал подмену допинг-проб ради чиновников от спорта

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, предположительно, признал факт подмены допинг-проб в московской лаборатории. По информации издания The New York Times, он рассказал об этом на конференции в Колорадо.

Утверждается, что Ганус заявил о замене результатов более тысячи допинг-проб в базе данных московской лаборатории при передаче Всемирному антидопинговому агентству. По данным NYT, подмена была осуществлена с целью защитить репутацию тех известных спортсменов, которые сейчас занимают высокие государственные посты, отмечает RT.