СМИ: Глава «Формулы 1» пообещал больше не проводить гонки в России
Исполнительный директор гоночного чемпионата мира «Формула 1» Стефано Доменикали заявил, что в России больше не будет этапов «Королевских гонок», сообщает Sky Sport со ссылкой на Bild Sport.
По его словам, деньги, которые можно было бы заработать на российском этапе, не имеют никакого значения, так как руководство «Формулы 1» обращает внимание не только на финансы.
«Если бы смотрели только на банковский счет, то календарь гонок, выглядел бы иначе. Я всегда говорю - никогда не говори никогда. Но в данном случае могу пообещать — мы больше не будем вести с организаторами Гран-при России никаких переговоров. Там больше не будет гонок», - заключил Доменикали.
Ранее руководство «Формулы 1», после начала спецоперации ВС РФ на Украине, расторгло контракт с промоутером российского Гран-при.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Генсек ООН призвал договориться о гражданском статусе Запорожской АЭС
- СМИ: Глава «Формулы 1» пообещал больше не проводить гонки в России
- Жара продержится в Москве ещё 10 дней
- Путин заявил о необходимости развивать собственные компетенции в сфере судостроения
- В МИД оценили возможность прямого столкновения РФ с США и НАТО
- Ситуацию на Запорожской АЭС будут транслировать беспилотники
- СМИ: Дортмундская «Боруссия» готова подписать Криштиану Роналду
- Умер дядя министра обороны РФ Сергея Шойгу
- Глава МЧС призвал губернаторов запретить посещение лесов
- Мишустин объявил о бессрочном продлении «Сельской ипотеки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru