СМИ: Глава «Формулы 1» пообещал больше не проводить гонки в России

Исполнительный директор гоночного чемпионата мира «Формула 1» Стефано Доменикали заявил, что в России больше не будет этапов «Королевских гонок», сообщает Sky Sport со ссылкой на Bild Sport.

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По его словам, деньги, которые можно было бы заработать на российском этапе, не имеют никакого значения, так как руководство «Формулы 1» обращает внимание не только на финансы.

«Если бы смотрели только на банковский счет, то календарь гонок, выглядел бы иначе. Я всегда говорю - никогда не говори никогда. Но в данном случае могу пообещать — мы больше не будем вести с организаторами Гран-при России никаких переговоров. Там больше не будет гонок», - заключил Доменикали.

Ранее руководство «Формулы 1», после начала спецоперации ВС РФ на Украине, расторгло контракт с промоутером российского Гран-при.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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