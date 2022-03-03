Россия окончательно лишилась этапа «Формулы 1»

Россия в будущем не будет принимать этап «Формулы 1». Как сообщает пресс-служба гоночного чемпионата, контракт с промоутером российского Гран-при был расторгнут.

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«Формула 1» подтверждает - контракт с промоутером Гран-при России расторгнут, в будущем Россия не будет проводить гонку», — говорится в заявлении.

Ранее «Формула 1» говорила лишь о ременной приостановке подготовки Гран-при России в связи с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине, сообщает RT. При этом российским гонщикам разрешили участвовать в гонках, но без флага и гимна.

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:РоссияАвтогонкиФормула-1
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